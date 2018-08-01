“السدود”: بإمكان السودان حصد 400 مليار سنوياً من الأمطار

كشفت وحدة تنفيذ السدود أنه بإمكان السودان حصد 400 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الأمطار للموارد المائية الكبيرة والمتنوعة التي يتمتع بها السودان، وأعلنت عن تنفيذ 3400 مشروع في إطار برنامج “زيرو عطش” بولايات البلاد.
وأكد المدير العام للوحدة، خضر قسم السيد، تقدم برنامج حصاد المياه في كل ولايات البلاد، وأن البرنامج أسهم في تعزيز توجهات الدولة للإنتاج. وأشاد قسم السيد بدعم ورعاية الدولة للمشروع ومساهمات الصناديق العربية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تمويله.
وأوضح أن برنامج حصاد المياه أسهم في تقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين، حول مصادر المياه لا سيما في ولايات دارفور وكردفان، داعياً إلى المحافظة على المشروعات لتحقيق أهداف استدامتها.
وبشر قسم السيد بإكمال العمل في مشروع أعالي عطبرة وستيت ورفده للشبكة القومية بـ320 ميقاواط عبر”4″ وحدات، تبلغ سعة الواحدة 80 ميقاواط، معلناً تقدم العمل في مشروع مياه القضارف لإنتاج 75 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وإنجازه في موعده المحدد.
يشار إلى أن مشروعات “زيرو عطش” يبلغ عددها 7500 تشمل تنفيذ الآبار والحفائر والسدود ومحطات المياه، والتي سينتهي العمل فيها بنهاية العام 2020.
شبكة الشروق + وكالات