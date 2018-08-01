السودان: الحكم على متهم بإثارة النعرات القبلية بسنار

حكمت محكمة سنار الجنائية اليوم برئاسة مولانا أشرف عبدالمجيد على المتهم عثمان الزين بالسجن 6 اشهر مع وقف التنفيذ والغرامة 50 ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن 6 شهور أخرى، حيث وجدت محكمة الجنايات بعد سماع الشهود من كلا الطرفين وخلال عدد من الجلسات والإجراءات وجدت أن المتهم مذنب تحت المواد 64 و144 و160 من القانون الجنائي.
وأكد الأستاذ/ محمد إبراهيم المحامي وعضو لجنة حقوق الانسان أن جريمة إثارة النعرات القبلية تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، مشيداً بسلامة الإجراءات التي اتبعت في المحكمة وأضاف أن مجرد إدانته في المحكمة ومن قبل المجتمع تحقق الرضا العام.
يذكر أن الجلسات وخاصة الجلسة الأخيرة كانت مصحوبة بإجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة وذلك للحضور الكثيف من الجمهور.
سنار 1-8-2018(سونا)