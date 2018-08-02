بشارة أرور: الوضع الاقتصادي متفاقم لكن الحكومة صامدة

راهن وزير الثروة الحيوانية، بشارة جمعة أرور، على صمود الموازنة الحالية والحكومة ومقدرتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، وقال : “الموازنة صامدة والحكومة صامدة”.
وأقر بتفاقم الوضع الاقتصادي، وأضاف: “لا بد أن نعترف بأن هناك أزمة واقعية وكلنا نعترف أن الواقع الاقتصادي يحتاج منا إلى جهد كبير رغم أن الحكومة وضعت ميزانية أطلقنا عليها موازنة عبور فيها معاناة وعقبات وفيها كثير من الاعتراضات التي تعوق تنفيذها الا أننا ما زلنا حتى الآن ننفذ فيها، وتابع: “صحيح هناك متغيرات وتحديات تحدث من وقت لآخر الا أن ذلك لن يدفعنا للتراجع من تخطي مرحلة الأزمة ونواجه أنفسنا بأننا نستطيع أن نتجاوز ذلك لأن الأزمة لا تحتاج منك الانتظار أن تحل بصورة تلقائية، وأردف: “صحيح هناك ظواهر اقتصادية حدثت بعد الميزانية إلا أنه ما زال بمقدورنا أن نقاوم ونغير من وقت لآخر ذلك بمحاولة (عمل معالجات من وقت لآخر)، وأقر بأن الواقع الاقتصادي مواجه بتحديات من هنا وهناك كزيادة في الأسعار وارتفاع في الدولار وغيره، واعتبرها ظواهر لا ترتبط بالظروف الاقتصادية الداخلية، بل في الإقليم والعالم، وزاد: “يمكن أن نواجه هذه الأزمة بمزيد من العمل ومزيد من الجهد والإنتاج والإنتاجية”.
الخرطوم: أشرف عبد العزيز – سعاد الخضر
صحيفة الجريدة