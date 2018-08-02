هذه الوظيفة الأعلى أجراً للعمل لدى العائلة الملكية البريطانية

لدى العائلة الملكية البريطانية أكثر من ألف موظف يعملون في قصر باكينغهام، وقلعة ويندسور، وقصر جيمس، وتتراوح تلك الوظائف بين إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الديكور، وبينهما العديد من الأعمال الأخرى.
وتشير التقارير الصحافية إلى أن الوظيفة الأعلى أجراً لدى العائلة الملكية تتمثل بأمين الأمور المالية.
وبلغ راتب الأمين الحالي السير ألان ريد مبلغ 180 ألف جنيه إسترليني سنوياً أي ما يعادل 237 ألف دولار تقريباً في عام 2012، ليكون بذلك يحصل على الأجر الأعلى بين العاملين لدى العائلة الملكية، بحسب موقع “ريدرز دايجست”.
ويقال أن ثاني أعلى أجر يذهب للسكرتير الخاص بالملكة، وهو السير كريستوفر غيدت، الذي يتقاضى سنوياً مبلغ 192 ألف دولار تقريباً.
والسير ريد هو في الأساس أمين الخزانة للعائلة الملكية، وهو يدير الشؤون المالية للأسرة الملكية. كما ينشر تقريراً مالياً سنوياً حولها، وتحصل العائلة على جزء من نفقاتها من الإيرادات العامة، وبلغت 48 مليون دولار في عام 2016.
وغالباً ما تواجه أفراد العائلة الملكية انتقادات بسبب طريقتهم في إنفاق المال، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنسقي خزانة ملابسهم.
وتعرضت العائلة لانتقادات شديدة عام 2013 لأنها تدفع راتباً عالياً للسير آلان، في حين أن رواتب الأشخاص الذين يدبرون الشؤون المنزلية لا تزال متدنية.
وتعلن العائلة الملكية عن وظائف شاغرة بين فترة وأخرى على أحد مواقعها الرسمية، حيث إن العمل معهم يحقق بعض الامتيازات مثل وجبات طعام مجانية، والبقاء بالقرب من أفراد العائلة الملكية بالنسبة لمعجبيهم.
العربي الجديد