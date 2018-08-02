بالصورة .. طائرة على صفحات مستخدمي “فيسبوك” تثير التساؤل

قد تكونون قد لاحظتم تغييراً في التعابير المتاحة في لائحة “ريآكشنز” على “فيسبوك”. ظهر أمس تعبير جديد برمز الطائرة، استطاع عدد قليل فقط من المستخدمين تجربته.
لكن ما هذا التعبير؟
كان هذا التعبير متاحاً على تطبيقات “فيسبوك” للهواتف العاملة على نظام “أندرويد” فقط، بحسب ما أعلن المستخدمون. وتسبّب الإيموجي بحالة ريبٍ واسعة لدى المستخدمين، إذ لم يعرفوا ما دلالته بالنسبة لمربع المشاعر ولا سبب إضافته.
وبينما كان التحليل الأكثر انتشاراً أنّ “فيسبوك” يُجرّب ميزةً جديدة ومشاعر جديدة، أعلنت الشركة أنّ الرمز جاء نتيجة مسابقة قرصنة بين الموظّفين ولكنّه لم يحظَ بالقبول للانطلاق على الموقع، بحسب ما نقل موقع “فاست كومباني”.
ولم توضح الشركة كم سيبقى الرمز في المربع.
العربي الجديد