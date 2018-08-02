مركز التحصين الفكري يعدل سلوك 300 شاب متطرف

كشف مدير مركز أبحاث الرعاية والتحصين الفكري، إبراهيم نورين، أن المركز أسهم في تعديل سلوك وانحرافات ما يزيد على 300 شاب ظهرت لديهم نزعات تطرفية دينية خلال الفترة الماضية، من خلال جلسات وحوارات فكرية أجريت معهم.
وأوضح نورين خلال ختام دورة أصول البناء الفكري، امس الاربعاء أن جزءاً من الشباب الذين ظهرت عليهم علامات تطرف وصل إلى المركز بواسطة الأجهزة الأمنية، فضلاً عن آخرين تأتي بهم اسرهم.
وكان مجمع الفقه الإسلامي قد أقام دورة أصول البناء الفكري، عبر مركز أبحاث الرعاية والتحصين الفكري التابع له بحسب صحيفة التيار ، والتي استهدفت عدداً من الأئمة والدعاة بولايات السودان المختلفة.
الخرطوم (كوش نيوز)