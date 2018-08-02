الخندقاوي يتكفل بإنتاج أغنية الكابلي الجديدة!

شهدت استديوهات القاهرة هذه الأيام تحضيرات مكثفة لأضخم عمل فني للفنان الأستاذ عبد الكريم الكابلي يحمل عنوان (المحبة)، كتب كلماته الشاعر الأستاذ عزيز التوم وهو عمل غنائي كبير يهدف لنشر المحبة والتوادد والتسامح بين الأديان المختلفة، ووضع ألحانه الأستاذ الكابلي، ويجري تنفيذه بالقاهرة تحت إشراف الموسيقي المعروف الشافعي شيخ إدريس بمشاركة أوركسترا مصرية يقودها الدكتور أحمد عبد المجيد ومتابعة المهندس جمال رشاد، وسبق للشاعر عزيز التوم أن قدم للكابلي أنشودة (يا فلسطين اسلمي)، وقال الموسيقار الشافعي شيخ إدريس إن الأستاذ الكابلي يتابع العمل بنفسه من أمريكا، مشيراً إلى أنه بخير وفي أتم الصحة والعافية، وهذا يعتبر أول عمل غنائي له بعد الإشاعات التي طاردته خلال الفترة الأخيرة، وقال إن العمل سيتم تدشينه في احتفال كبير بمشاركة الكابلي خلال الفترة القادمة، وخصَّ بالتحية الأستاذ سعد عبد الكريم الكابلي الذي ظل حريصاً على توثيق أعمال والده. وقدم الشافعي الشكر الجزيل للدكتور صابر شريف الخندقاوي رجل الأعمال المعروف الذي تكفل بإنتاج العمل تقديراً للفنان الهرم الكابلي، وقال إن الخندقاوي يقود مشروعاً هذه الأيام لإنشاء مجمع ثقافي باسم الكابلي في السودان يختص بالتوثيق لأعماله الفنية ومحاضراته القيمة في جوانب التاريخ والتراث والفنون.
صحيفة السوداني