محكمة الفساد تستمع لرئيس اتحاد كرة القدم السابق كشاهد دفاع

أكد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم سابقا ،د. معتصم جعفر، لمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس بأن المتهم الأول كان يعمل أميناً للمال بالاتحاد وان المتهمة الثانية محاسب بالاتحاد “صراف” ، نافيا علاقة المتهم الثالث بالاتحاد وأنه صاحب وكالة سفر يتعامل معها الاتحاد مثلها مثل المؤسسات الأخرى ، عند مثوله كشاهد دفاع في قضية التجاوزات المالية بالاتحاد العام لكرة القدم السوداني بتهم خيانة الأمانة واستغلال النفوذ، ويواجه الاتهام في القضية أمين عام الاتحاد أسامة عطا المنان وأمين الخزينة ومدير وكالة تاكس للسفر والسياحة. وأضاف طبيب صيدلي معتصم جعفر سر الختم، بمثوله أمام القاضي ياسر بخيت ، بأنه كان يعمل رئيسًا للاتحاد العام لكرة القدم منذ عام “2010 الي 2018″ ، مشيراً إلى أن مصادر إيرادات الاتحاد العام من دخل المباريات وبعضها من رسوم تسجيل اللاعبين بالإضافة إلى دعم الاتحاد الدولي بدعم الدولة ونصيب الاتحاد في بعض المنظمات والرعاية ، مبينًا بأن الجمعية العمومية بالاتحاد هي صاحبة السلطة التشريعية وأصبحت هي الموجه في الصرف على كافة النشاطات المتمثلة في المرتبات وحوافز الموظفين والصرف العام و التي تعد أكبرها على سفر المنتخبات الوطنية ” المعسكرات الداخلية والخارجية ، قيمة تذاكر الطيران للسفر للخارج ، مرتبات الأجهزة الفنية نثريات اللإعبين ” بالإضافة الي المصروفات العامة على المباني والصيانة ، مؤكدا الي أن التصديق يعد سلطة لسكرتير الإتحاد ، موضحا في حالة غياب السكرتير يتم التصديق من الأمين العام ” المتهم الاول” معللًا بأن السكرتير يتوجب عليه السفر دائمًا لأنه أيضًا مدير المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم لذلك يتم تكليف الأمين العام لإكمال الدورة المستندية بموجب تفويض صادر من مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، نافيًا علاقة أمينة الخزنة “المتهمة الثانيه” بالصرف إلا عبر توجيهات. ومن جانبه وافقت المحكمة على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة بتأجيل مواصلة سماع شاهد الدفاع وإمهالهم فرصة لإحضار أصل أو صورة واضحة لمستند دفاع في القضية.
الخرطوم : ياسمين نورالدين
صحيفة الصيحة