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اقتصاد وأعمال

2018/08/02

2018/08/02


المسجل التجاري (52) ألف شركة ستخضع للتفتيش أبرزها “النفط،التعدين”



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كشف المسجل التجاري العام ، محمد أحمد الغالي ، عن وجود (52.800) شركة خاصة وعامة سيتم تفتيشها ، وقال أنهم سيركزون على شركات (النفط ، التعدين ، الطيران ، الكهرباء السدود ، الإتصالات والطرق والجسور) ،وأشار إلى ان التفتيش سيأتي تحت إطار تفعيل قانون الشركات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأضاف الغالي إلى أن عقوبات المخالفات تكون جزاءات مالية وتصل إلى حد حذف الشركة من السجل وقد يتخذ المسجل التجاري إجراءات قانونية بواسطة النيابة التجارية ، وأضاف إلى أن التجاوزات قد تكون في المقر خاصة أن البعض يستخدم المقر لتسجيل الشركة فقط ،

وهناك تجاوزات في الإيداعات السنوية خاصة أنها تكون بطرف المسجل التجاري بحسب صحيفة السوداني ، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك مخالفات بعدم قانونية الشركة وبعد الإنذار يتم الحذف .

الخرطوم (كوش نيوز)

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