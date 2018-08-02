المسجل التجاري (52) ألف شركة ستخضع للتفتيش أبرزها “النفط،التعدين”

كشف المسجل التجاري العام ، محمد أحمد الغالي ، عن وجود (52.800) شركة خاصة وعامة سيتم تفتيشها ، وقال أنهم سيركزون على شركات (النفط ، التعدين ، الطيران ، الكهرباء السدود ، الإتصالات والطرق والجسور) ،وأشار إلى ان التفتيش سيأتي تحت إطار تفعيل قانون الشركات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأضاف الغالي إلى أن عقوبات المخالفات تكون جزاءات مالية وتصل إلى حد حذف الشركة من السجل وقد يتخذ المسجل التجاري إجراءات قانونية بواسطة النيابة التجارية ، وأضاف إلى أن التجاوزات قد تكون في المقر خاصة أن البعض يستخدم المقر لتسجيل الشركة فقط ،
وهناك تجاوزات في الإيداعات السنوية خاصة أنها تكون بطرف المسجل التجاري بحسب صحيفة السوداني ، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك مخالفات بعدم قانونية الشركة وبعد الإنذار يتم الحذف .
الخرطوم (كوش نيوز)