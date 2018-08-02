«يوتيوب» تبدأ ميزة «القصص» كأول تطبيقات جوجل تصلها الميزة

واحدة من أهم مزايا تطبيقات سناب شات والتي نقلتها عنها فيس بوك هي ميزة “القصص” والتي تطلق اليوم لتطبيق يوتيوب ليكون التطبيق الأول من جوجل الذي يضيف تلك الميزة.
وأعلن موقع YouTube المملوك من قبل جوجل في نوفمبر الماضي عن وظيفة تدوين خاصة به أطلق عليها اسم Reels، واليوم ودع التطبيق تلك الميزة وأسماها Stories.
وطرحت ميزة Stories مؤخرًا لعدد أكبر من الأشخاص كاختبار ممتد، وفي العام الماضي لم يكن بإمكان Reel الوصول إلى منشئي المحتوى الذين يزيد عددهم عن 10000 مشترك.
والميزة الجديدة تتشابه عملية تنفيذها مع Instagram بشكل كبير، ولكن تم إنشاء محاكاة لنسخة سناب شات الأصلية على موقع YouTube، وهناك حلقة حمراء حول تجسدات الحسابات التي أنشأت قصصًا، ولا تقدم الميزة الآن إمكانية التعليق عليها أو الرد.
ولإنشاء قصة، على المستخدم اختيار رمز إضافة فيديو في أعلى اليمين، ثم اختيار خيار القصة.
بوابة فيتو