الشرطة توقظ أسرة من النوم وتعيد (6) هواتف مسروقة بالخرطوم

أضطرت الشرطة الى إيقاظ أفراد أسرة من النوم وتسليمهم هواتفهم المحمولة بعد أن سطا لص على منزلهم أثناء نومهم .
وتعود التفاصيل الى تمكن قوة من الطواف الليلي تابعة لقسم الشرقي الخرطوم من القبض على متهم من معتادي السرقات المنزلية، وبتفتيشه تم العثور على (6) موبايلات، وعقب إقتياده الى القسم والتحري معه أقر بسرقتها من أحد المنازل بمنطقة أركويت وأرشد إليه .
ومن ثم وبحسب صحيفة المجهر، تحركت قوة من القسم بقيادة الضابط المناوب وتم إيقاظ أصحاب المنزل المعني الذين تعرفوا على المسروقات وتم توجيههم لفتح بلاغ جنائي بالقسم .
الخرطوم (كوش نيوز)