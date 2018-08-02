“المسجل التجاري”: (52) ألف شركة ستخضع للتفتيش أبرزها شركات “النفط، التعدين، السدود”

كشف المسجل التجاري العام، محمد أحمد الغالي، عن وجود (52.800) شركة خاصة وعامة سيتم تفيتشها، وقال إنهم سيركزون على شركات (النفط، التعدين، الطيران، الكهرباء، السدود، الاتصالات، والطرق والجسور).
وأوضح الغالي لـ(السوداني) أن الهدف من التفتيش، مراجعة وتفتيش الشركات كافة وجمع معلومات على الكيانات التجارية “الشركات وأسماء الأعمال” حتى تكتمل قاعدة بيانات المسجل التجاري.
وأشار الغالي إلى أن عقوبات المخالفات ستتمثل في غرامات مالية وتصل إلى حذف الشركة من السجل، وقد يتخذ المسجل التجاري إجراءات قانونية بواسطة النيابة التجارية، وأضاف أن التجاوزات قد تكون في المقر خاصة أن البعض يستخدم المقر لتسجيل الشركة فقط، بجانب وجود تجاوزات في الإيداعات السنوية خاصة أنها تكون بطرف المسجل التجاري، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك مخالفات بعدم قانونية الشركة وبعد الإنذار يتم الحذف، موضحاً أن التفتيش يأتي في إطار تفعيل قانون الشركات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
صحيفة السوداني.