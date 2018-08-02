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اقتصاد وأعمال

2018/08/02

2018/08/02


“بدر” تدشن أول رحلة لطائرة سودانية لمطار اسطنبول



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دشنت شركة بدر للطيران أمس، أول رحلة لطائرة سودانية إلى مطار اسطنبول، وافتتحت الشركة خطاً بين السودان وتركيا سيسير ثلاثة رحلات أسبوعياً بين مطاري الخرطوم وإسطنبول.

صحيفة السوداني.

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