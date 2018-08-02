صحفيون يحتجون أمام البرلمان

نفذ الصحفيون البرلمانيون وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ضد قرار منعهم دخول البرلمان، خلال عطلة النواب، فيما دافع الأمين العام للبرلمان عبد القادر عبد الله عن تعيين رئيس المجلس مستشاراً له، وقال إن النصوص القانونية والدستورية تكفل لرئيس المجلس هذا الحق.
ورفضت قيادة البرلمان استلام مذكرة للصحفيين معنونة لرئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر، ما اضطرهم لإيداعها استقبال البرلمان.
وقالت المذكرة: “لم نتوقع أن يأتي يوماً تتعمد فيه أعلى سلطة تشريعية في البلاد ذبح الحريات الصحفية وانتهاك القوانين التي تجيزها في وضح النهار، الأمر الذي يعكس انحدار بلادنا إلى مستوى مخيف يستوجب التدارك العاجل”.
وطالبت المذكرة رئيس البرلمان بالتراجع الفوري عن قرار حرمان الوسائل الإعلامية من الدخول والسماح لكافة المندوبين بدون تمييز بتغطية أنشطة المؤسسة التشريعية بلا قيود زمانية أو مكانية، كحق مكفول بالدستور وليس منحة أو عطية.
وشدد الأمين العام للمجلس الوطني في بيان له أمس، على أن تعيين عبد الماجد هارون مستشاراً لرئيس البرلمان، مر بكل المراحل الإجرائية والمراجعة القانونية للتأكد من أنه لا يمثل أية مخالفة للقانون أو اللوائح.
وأشار إلى أن الوظيفة ليست مستحدثة، لكن المستشار الحالي أُعطي صلاحية أن يكون ناطقاً رسمياً باسم المجلس الوطني بتفويض من رئيس البرلمان.
صحيفة السوداني.