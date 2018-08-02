البشير يقف على سير الحوار مع الأحزاب

وقف المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني لدى اجتماعه بالمركز العام للحزب اليوم بالسادة رؤساء قطاعات الحزب وأمناء الأمانات بحضور نائب الرئيس لشؤون الحزب د. فيصل حسن إبراهيم، وقف على سير الأداء الحزبي من خلال تقارير الأداء التي تم استعراضها خلال الاجتماع.
كما وقف سيادته على سير مشروع الحوار والتواصل مع الأحزاب والقوى السياسية الذي أطلقه حزب المؤتمر الوطني مؤخرا عبر القطاع السياسي.
وأشار د. إبراهيم صديق رئيس قطاع الإعلام بالحزب في تصريحات عقب الاجتماع إلى أن السيد رئيس الجمهورية رئيس الحزب قد اطمأن من خلال ما قدم من تقارير القطاعات والأمانات وبعض الشرائح على الأداء الحزبي في المرحلة الماضية وما يستشرفه في المرحلة المقبلة .
وقال أمين الإعلام إن خلاصة الاجتماع تشير إلى أننا موعودون بنهضة كبيرة وشاملة في كل المجالات وعلى مستوى الحزب خاصة على مستوى الأداء السياسي والاقتصادي .
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب نزولا وارتباطا أكثر بالعضوية وبالمواطنين لتأسيس البناء السياسي والحزبى.
وقال د. صديق إن البشير اطمأن على سير برنامج التواصل السياسي للحزب مع القوى الوطنية المختلفة لتحقيق التوافق السياسي.
سونا.