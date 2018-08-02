(58) منجم للتعدين التقليدي بولاية جنوب كردفان

كشفت ولاية جنوب كردفان عن وجود (58) منجماً للتعدين التقليدي بالولاية ينتشر معظمها بالمحليات الشرقية، مشيرة إلى وجود (3) شركات تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين.
وأعلن عبد الرحمن عبد الله مفوض الإستثمار والتعدين بالولاية لـ(smc) عن تكوين لجان خاصة بمنع السمسرة والبيع في مخلفات التعدين وأخرى خاصة بمراجعة القوانين المركزية والولائية، مبيناً أن شركة “كوش” الروسية بدأت عملها في كادوقلي بمربع (24sk)، بالإضافة إلى شركتيّ “كات بير” وشركة “الستوت” سيبدآن العمل بابي كرشولا والرشاد في مربع (38sk).
وأكد عبد الله إستقرار عمليات التعدين بالولاية خلال العام الحالي بعد أن تم توعية الأهالي بأهمية التعدين.
كادوقلي (smc)