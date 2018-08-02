الأخضر يهبط بصورة مفاجئة مقابل الجنيه السوداني .. تعرف على سعر الدولار مع ختام الأسبوع

إنخفض سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الخميس مقابل الجنيه السوداني، وبذلك ترتفع قيمة العملة السودانية مقابل سلة العملات الأجنبية مع ختام تعاملات الأسبوع.
يوم الخميس 2 أغسطس 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 46.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 12.40 جنيه.
يوم الأربعاء 1 أغسطس 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 47.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 12.50 جنيه.
يوم الثلاثاء 31 يوليو 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 47.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 12.50 جنيه.
يوم الإثنين 30 يوليو 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 47.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 12.50 جنيه.
يوم الأحد 29 يوليو 2018 في السوق الموازي، مع إفتتاح تعاملات الأسبوع وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 47.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 12.50 جنيه.
وبإطلاع محرر (كوش نيوز) على موقع بنك السودان الرسمي، فقد تقرر أن يكون سعر الدولار الأمريكي ليوم الأحد الموافق 5 أغسطس 2018م، 27.0221 جنيهاً للحد الأدنى والسعر التأشيري 28.1480 جنيهاً والنطاق الأعلى 29.2739 جنيهاً.
أحمد الفاضل
الخرطوم (كوش نيوز)