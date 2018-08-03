طالب ثانوي بمدرسة الدبة يقتل زميله طعناً بسكين

سدد طالب ثانوي طعنة بسكين إلى زميله بمنزله يوم الأربعاء، فارق على إثرها الحياة، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما .
وتعود تفاصيل الحادثة بحسب مانقل محرر “كوش نيوز” أن الطالبين يدرسان بمدرسة الدبة الثانوية بنين شمالي السودان، ونشب خلاف بينهما في الترحيل، وبعد وصولهما لقريتهما بـ “جِرا” ذهب الطالب لمنزل زميله وغرس في جسده سكين، فارق بعدها الحياة قبل إسعافه للمستشفى.
وتشير “كوش نيوز” إلى تنامي ظاهرة العُنف الطلابي في المدارس السودانية لعدة أسباب أهمها ممارسة العنف ضد الأطفال في صغرهم والذي يخلق آثاراً مدمرة على حياة الطفل على المدى القصير والبعيد التي تتفاوت في حدتها من شكل لآخر بتعدد أشكال العنف التي تمارس ضده، إضافة لخلو العديد من المدارس لباحثين نفسيين يطفئوا النار في مهدها .
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)