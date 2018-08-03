أول إطلالة للإعلامي “أبومهند العيسابي” مُذيعاً بقناة العالمية الفضائية

أطلّ الإعلامي محمد الطاهر العيسابي، الشهير إسفييراً بـ “أبومهند العيسابي” لأول مرة كمذيع تلفزيوني بقناة العالمية الفضائية صباح الخميس 2 أغسطس في برنامج “إشراق العالمية” أهم برامج فضائية العالمية بصحبة الإعلامية مِهاد أحمد.
ويُشار إلى أن “العيسابي” قد عمل مُعداً ومقدم إذاعي براديو إفريقيا برنامج “قضايا” كما عمل مُعداً ومقدماً لبرنامج “علمتني الحياة” بإذاعة نور بالعاصمة السودانية الخرطوم ضاحية الطائف، بجانب عمله مديراً لتحرير صحيفة كوش نيوز الإلكترونية.
وفي مجال الصحافة الورقية عمل محرراً لصفحة “نبض السوشيال ميديا” بصحيفة السوداني، كما له فيها عمود صحفي “من الآخر” .
وكان “العيسابي” قد أعلن إنضمامه لفضائية العالمية عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً : في أول ظهور كـ “مذيع تلفزيوني” سأطل صباح الخميس الساعة 8 صباحاً بمشيئة الله تعالى، لتقديم برنامج “إشراق العالمية” على قناة العالمية الفضائية، بصُحبة زميلتي الإعلامية مهاد أحمد، وبذا نكون بحمد الله تعالى قد مارسنا المهنة بجميع وسائل الإعلام المتعددة من إذاعة وتلفزيون وصحافة ورقية وصحافة إلكترونية ومُدونات، باقي لينا بس السينما متابعة طيبة.
وجاءت بعده الدعوات والإشادات تترى من قبل المئات من أصدقائه بصفحته النشطة بفيسبوك الموسومة بـ ابومهند العيسابي.
محمد عثمان
الخرطوم (كوش نيوز)