إنتشرت في السودان رقصة كيكي واصبح العديد من الشباب يشارك بفيديو قصير على منصات الإنترنت المختلفة وهو يؤدي الرقصة التي أصبحت تقليعة عالمية.
تحدي “رقصة كيكي” ينتشر في أنحاء العالم، وشارك فيه الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إلا أن السلطات في بعض الدول العربية حذّرت من الأمر وفرضت العقوبات بسببه.
ففي الإمارات، أعلنت النيابة العامة في إمارة أبوظبي عن إصدار أمر بضبط وإحضار ثلاثة من الأشخاص المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب فيديوهات نشروها لأنفسهم وقد ظهروا فيها وهم يشاركون في الرقصة.
واعتبرت النيابة هذا السلوك مخالفاً لقيم الإمارات، ويشكل إخلالاً بالآداب العامة. وأضاف بيان النيابة أن الموقوفين سيخضعون للتحقيق بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لممارسات لا تتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع.
وأضافت النيابة العامة أن المشاركة في هذا التحدي “تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً. وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
في مصر، فرضت غرامة مالية على شابًا قدرها 1050 جنيها بما يعادل (59 دولارًا) للمرة الأولى، وذلك بعد إقراره بأنه رقص خارج سيارته أثناء سيرها في الطريق العام، بما يعرف بتحدى رقصة كيكي، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المصرية.
أما في الأردن، فقد حذّرت مديرية الأمن العام من “تحدي كيكي”، مؤكدةً أن ممارسته تُعتبر “مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في الأردن”.
في السودان لم يصدر أي تحذير من إدارة الشرطة ،وظهر الفنان شريف الفحيل يؤدي تحدي كيكي لكن الفيديو سجله من مقر إقامته في كندا.
في الفيديو المرفق من موقع يوتيوب بحسب ناشره، يظهر صبية سودانية تؤدي رقصة كيكي وبحسب رصد “كوش نيوز” أشاد جمهور يوتيوب على أدائها الرائع ورقصها برشاقة.
ويشير محرر كوش نيوز إلى أن رقصة “كيكي” التي أثارت ضجة واسعة يؤديها الفرد بعد ترجله من سيارة أثناء سيرها، وعلى أنغام أغنية النجم دريك InMy Feelings.
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: صبية سودانية ترقص كيكي برشاقة وشرطة السودان لم تصدر تعليق حول تحدي كيكي
1 التعليقات
غلباوى
2018/08/03 at 5:03 ص (UTC 3) رابط التعليق
بصراحه كده البت دى رقاصه بجد
الخوف كمان بكره نشوف البشير بيرق كيكى .طبعا عبد الفتاح السيسي ما بحب الاغنيه والرقصه المفروض البشير يغيزو بالرقصه 😃😃😄