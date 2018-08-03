أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الجمعة 3 أغسطس 2018م
🔵 سحر البيان:
*البشير يقف على سير الحوار مع الأحزاب*
*النائب الأول :نسعى لخروج الدولة من امر الحج وتركه للمنافسة تجويد للأداء*
*المؤتمر الوطني يطلق مبادرات لمعالجة الأوضاع الراهنة*
*حسبو يؤكد تعاون الحكومة مع المؤسسات الأممية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة*
*الرئيس الكيني يلتقي بمبعوث رئيس الجمهورية*
*نائب رئيس الجمهورية يؤمن على دور مصرف التنمية الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد*
*الجاز يؤكد اهمية الشراكة الإستراتيجية مع الصين*
*مجلس الوزراء يجيز تقريراً حول السيول والأمطار*
*محمد حاتم يدعو لإعلام مبتكر ومطور*
*وزير الدولة للدفاع: علاقاتنا متميزة مع بيلاروسيا*
*225 طن إغاثة من الدعم السريع للمتآثرين من الأمطار بولايتي كسلا وغرب كردفان*
*مجلس الوزراء يجيز استراتيجية تعليم ذوي الاعاقة*
*صرف منحة المعاشيين في الثامن من اغسطس*
*وزارة التعليم العالي تحدد يوم السبت القادم موعداً لإعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي*
*السودان والإمارات يبحثان التعاون في مجال السياحة*
*رئيس الأركان يؤكد الالتزام بوقف إطلاق النار*
*السودان يؤكد التزامه بمناصرة قضايا الأطفال*
🔵 صحيفة أخبار اليوم:
* بعد اجتماع برئاسة البشير : الوطني يعد بنهضة شاملة بالبلاد .
* (أخبار اليوم) تورد تفاصيل جديدة حول مأساة الانهيار بمدرسة اساس بدار السلام ام بدة .
* السجن (١٠) سنوات مع الغرامة لنظامي ورجل أعمال هولندي بتهمة تخريب الاقتصاد .
* تطورات مثيرة في قضية مقتل زوجة مهدي شريف .
* توقيف عصابة تخصصت في خطف حقائب النساء والموبايلات بموتر .
🔵 صحيفة الوطن:
مطالب بتعليق الدراسة في المدارس المخالفة للمواصفات
الحكومة ترفض تجديد التعاقد مع شركة نفط كندية
قانون مرتقب يجرم السكن في مجاري السيول
🔵 وكالة السودان للأنباء “سونا”
البشير يقف على سير الحوار مع الأحزاب
توجيه بإطلاق مبادرات لمعالجة الأوضاع الراهنة
مبعوث البشير يزور جنوب السودان اليوم
مجلس الوزراء يجيز استراتيجية تعليم ذوي الاعاقة
حسبو: الدولة تدعم مشاريع مصرف التنمية
وزير الدفاع يتسلم دعوة لحضور معرض جاكرتا
رئيس الأركان يؤكد الالتزام بوقف إطلاق النار
السودان والإمارات يبحثان التعاون في مجال السياحة
صرف منحة المعاشيين في الثامن من اغسطس
وكيل الخارجية يلتقي سفير نيجيريا
منتدى الزراعة يناقش تجربة القطن المحور وراثيا
محمد حاتم يدعو لإعلام مبتكر ومطور
السودان يؤكد التزامه بمناصرة قضايا الأطفال
النائب العام يلتقي بمندوب السودان بجنيف
المدير العام للشرطة يزور الإمدادات الطبية
🔵 المركز السوداني للخدمات الصحفية “Smc”
قيادات جنوب السودان: مستعدون للتوقيع على إتفاق السلام بالخرطوم
اجتماعات أمنية حدودية بين السودان وأثيوبيا بمدينة أصوصا
(58) منجم للتعدين التقليدي بولاية جنوب كردفان
كاجامي يتلقى دعوة البشير لحضور توقيع سلام جنوب السودان
🔵 هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
قرار ولائي بتشكيل مجلس للصلح والسلم الاجتماعي
سودابت ترحب بالشركات العالمية للاستثمار في مجال البترول بالبلاد
مجلس شورى المؤتمر الوطنى بالولاية يعلن في دورة الانعقاد الثامنة ترشيح المشير البشير لرئاسة الجمهورية عن الحزب انتخابات 2020
وزارة الصحة بالولاية تختتم ورشة تدريبية لفرقة الاستجابة السريعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية**
ميناء الامير عثمان دقنه بسواكن يشهد مغادرة عدد من افواج الحجيج للاراضي المقدسة
الاراضي المقدسة تستقبل عدد من الحجيج السودانيين من عدد من ولايات السودان
🔵 شبكة الشروق نت
البشير يطمئن على حوار “الوطني” مع الأحزاب
الدرديري ينقل رسالة من البشير لسلفاكير
الرئيس الكيني: البشير بذل جهداً مضاعفاً في مفاوضات فرقاء الجنوب
الوطني يطلق أكبر نفير مجتمعي لمواجهة الوضع الاقتصادي
السنوسي يطالب الشباب بتقديم النموذج في “طهارة اليد”
🔵 شبكة المؤسسة الإعلامية ولاية شمال كردفان*
*◼️والي شمال كردفان يقود وفد رفيع المستوي لمواساة ودعم متضرري السيول والأمطار بالنهود*
*◼️وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية يتفقد مشروع أبوحبل الزراعي*
*◼️قيادة غرب كردفان تشيد بوقفة مولانا هارون وتوجيهاته الفورية لأجهزته بإسناد المتضررين لإنهاء الكارثة*
*◼️وفد من وزارة النفط والغاز يقف على إستهلاك الولاية من المنتجات البترولية*
*◼️وزير المالية بشمال كردفان تؤكد توفير المواد البترولية للقطاعات من أجل إستقرار النشاط اﻹقتصادى بالولاية* .
🔵 أخبار الملاعب
الأمل عطبرة وأهلي الخرطوم يتعادلان بدون أهداف باستاد عطبرة
حي الوادي نيالا ومريخ كوستي يتعادلان سلبياً باستاد ربك
تصدر عن مركز سحر البيان للخدمات الصحفية والإعلامية