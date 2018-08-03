أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الجمعة 3 أغسطس 2018م
الصدى ::-
مجلس المريخ ينهي أزمة مستحقات مارسيال بنجاح ويدفع بالتماس للفيفا
محمد الشيخ مدني : قيام الجمعية العمومية لاجازة النظام الأساسي من صميم مسئوليات المجلس الوفاقي
الزلفاني : طوينا ملف الجيش ويجب التفكير بجدية في لقاء أهلي مروي
حي الوادي ومريخ كوستي يتعادلان سلبيا
الزعيم ::-
ود الشيخ : لا تخلقوا من النظام الأساسي أزمة
كتيبة النصر تعود. …وتفتح ملف ملوك الشمال وتغادر لمروي الأحد
مجلس الأحمر يجتمع للبت في النظام الأساسي. ….إدارة الأهلي : الولاية في إنتظار المريخ.
عناوين صحف الهلال :
* الهلال يجري الحصة التدريبية الرئيسيّة لمواجهة الخرطوم الوطني مساء الْيَوْم
* الهلال يواصل تمارينه التحضيرية لمواجهة الخرطوم الوطني في دوري النخبة
* تمارين بدنية مكثفة للمهاجم التنزاني توماس أوليمبنغو
* عمار الدمازين يواصل تمارين الصالة تمهيداً للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية
* البرازيلي جيوفاني يعود للمشاركة مع الهلال
* الثعلب وشلش يخطفان الانظار في مران الهلال
* الأمل عطبرة وأهلي الخرطوم يتعادلان سلبياً
* حي الوادي يوقف انتفاضة مريخ كوستي في دوري البقاء
* حي العرب يلتقي بالأهلي شندي مسا اليوم في مباراة قوية
* مريخ الفاشر يستضيف هلال الأبيض في دوري النخبة
* الأهلي عطبرة يواجه هلال كادقلي في دوري الهبوط
* المسابقات ترفض شكوى حي العرب ضد هلال الأبيض حول صحة مشاركة سيسيه
* المسابقات توقف اللاعب مثار الشكوى لحين إستجابة جنسيته سارية المفعول
* المسابقات ترفض شكوى إرتدي دنقلا ضد الميرغني حول مشاركة اللاعب المرتضى
* المسابقات ترفض شكوى الخرطوم ضد هلال الأبيض حول صحة مشاركة اللاعب سي شيخ
* المسابقات ترفض شكوى العصمة الكاملين ضد هلال كوستي حول صحة مشاركة اللاعب منذر
* المسابقات تحول مدرب العصمة محمد عبدالقيوم (أبوشامة) إلى لجنة الانضباط
* المسابقات توقف عضوي الجهاز الفني لناديي مريخ كوستي (دياب) والأمل عطبرة (صبري) واحالتهما للجنة الإنضباط
* المسابقات تقرر مخاطبة الإتحادات التي تلعب عليها مباريات الدوري الممتاز بضرورة الإهتمام بتأهيل ملاعبها
* المسابقات تشكل لجنة لإعادة معاينة ملاعب شندي و كريمة و الفاشر و جبل أولياء للتقرير بشأنها
* الغاني برينس أوسو يوافق على العودة لتدريب الخرطوم الوطني
* معتصم جعفر ومجدي شمس الدين في محكمة الفساد
* مدرب حي العرب: لن نتحمل خسارة رابعة، ولهذا يجب أن نفوز بأي ثمن
* هلال الابيض ينفي التعاقد مع مازدا ويؤمن على الشغيل
* مجلس المريخ يقترب من حل أزمة مستحقات مارسيال وباسكال
* امين مال كوبر يشيد بانتصار الفريق على الشرطة
* الإرهاق يرجح كفة المريخ على الجيش في البطولة العربية
* بعثة المريخ تعود للخرطوم والفريق يستأنف تحضيراته الْيَوْم
* حجر طائش من المدرجات يصيب سكرتير اتحاد المتمة ويسقطه ارضاً
* الرابطة كوستي يوالي تحضيراته استعداداً لمواجهات التأهيلي
* الشعلة يحقق فوزا مستحقا على حنتوب في دوري الاولي بودمدني
* الاصلاح يتعادل مع لنجوم 1/1 .. جزيرة الفيل والعمال حبايب 2/2 بودمدني
* تركيب النجيل الجديد ببورتسودان نهاية الموسم الحالي
* ازالة نجيل ارضية ملعب ستاد تمبول
أبرز عناوين الأخبار الرياضية العالمية :
* رسمياً : ميلان يعلن ضم الثنائى هيجواين وكالدارا من يوفنتوس
* رسمياً : بونوتشي يعود إلى يوفنتوس
* طعن مشجعين في اسكتلندا قبل مباراة رينجرز وأوسييك الكرواتي
* برشلونة يتوصل لاتفاق بشأن ضم التشيلي فيدال نجم بايرن ميونخ
* بايرن ميونخ رفض وجود مارسيال ضمن صفقة تعاقد مانشستر يونايتد مع بواتينج
* مانشستر يونايتد يستغني عن حارسه البرتغالي جويل بيريرا
* رسميًا.. النصر السعودي يحسم صفقة النيجيري أحمد موسى
* روما يمدد عقد نجمه أليساندرو فلورينزي حتى صيف 2023
* نابولي يحضر عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لضم “بيلوتي” من تورينو
* أرباح بالجملة لسان جيرمان بسبب شعبية نيمار
* إصابة قوية لريبيري في تدريبات بايرن ميونخ
* بوروسيا دورتموند يحاول خطف الفرنسي جاميرو لاعب أتلتيكو مدريد
* كيتا يعود لتدريبات ليفربول.. والجماهير تحتفي بصلاح
* لاكازيت لاعب آرسنال يتجاهل الانتقادات.. وينفي صراعه مع أوباميانج
* الكرواتي أنتي ريبيتش لاعب فرانكفورت الألماني، يقترب من إشبيلية
* هيجواين بعد وصوله لميلان: ليوناردو أقنعني وتحدثت مع جاتوزو
* بونوتشي: سعيد بالعودة لبيتي يوفنتوس
* البرازيلي ويليان يقاضي وكيل أعماله المزيف
* إبراهيموفيتش لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي
* ثنائية باولينيو تقود جوانجزو لسحق تيانجين في الدوري الصيني
* يوفنتوس يدفع جزءًا من راتب هيجواين مع ميلان
* رسميا: كريستال بالاس يضم ماكس ماير
* رئيس روما مازحًا: نريد التوقيع مع ميسي
* اتحاد الكرة المغربي يطرح تذاكر السوبر الإسباني الْيَوْم
* بوفون يفاجئ سان جيرمان بموهبته في الغناء
* ليفركوزن يخسر جهود ريستوس بسبب الإصابة
* ليفانتي يضم البوسني سانين بيرسيتش من صفوف رين الفرنسي
* كلوب: ليفربول ينقصه الحظ لحصد الألقاب
* الإيطالي فلورينزي: البقاء مع روما هدفي دائمًا
* تير شتيجن: ريال مدريد لن يتأثر برحيل رونالدو
* الأهلي يفلت من الخسارة أمام الإسماعيلي بتعادل قاتل بالدوري المصري
* الهلال السعودي يتفق مع الشلهوب على تجديد عقده لمدة عام
* الاتحاد العربي يمد فترة تقديم قوائم البطولة العربية