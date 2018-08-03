فتح بلاغات ضد عيادات عشوائية بأم درمان

فتحت نيابة حماية المستهلك بلاغات ضد أصحاب عيادات عشوائية بأم درمان ومنتحلين صفة كوادر طبية بينها صيدلي وطبيب كسور وفني معمل.
وأكدت الآلية المشتركة للقضايا الصحية ضبط صاحب إحدى العيادات العشوائية الذي يقوم فيها بمقابلة المرضى وعلاجهم من غير مؤهل طبي بقيمة كشف بلغت 100 جنيه، مؤكدة أنه كان يقوم بإجراء عمليات الجبيرة للكسور وإرجاع خلع الكتف، بعد إجراء فحوصات صورة أشعة.
وأعلن مدير المؤسسات العلاجية الخاصة عباس فوراوي في تعميم صحفي أمس عن ضبط عيادتين ومعملين عشوائيين بأمبدة، تداران بواسطة منتحلين فضلا عن ضبط صيدلية صغيرة تدار بواسطة منتحل صفة صيدلي، مبيناً بأنه كان يقوم بتحرير وصفات طبية ويقوم بصرفها وتنويم المرضى في إقامة قصيرة، ومجاورة لها عيادة أخرى لمختبر يعمل به فني دون مؤهل فضلاً عن ضبط معدات جراحية للعمليات الصغرى.
ووجه وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مامون حميدة بمواصلة الحملات حماية للمواطنين وتكفل بدعم الحملات حتى يتم الحد من هذه الظاهرة التي وصفها بالخطيرة.
الصيحة