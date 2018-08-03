رئيس اتحاد العمال: المرتبات لا تغطي تكاليف المعيشة

اشتكى رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان، مهندس يوسف عبدالكريم ضعف مرتبات العاملين بالدولة مبينًا أنها صارت لا تغطي تكاليف المعيشة ولا تقوى على الأقساط التي تشمل سلة قوت العاملين
وأعلن يوسف خلال الاحتفال بتدشين مهرجان التسوق المخفض عبر الدفع الإلكتروني الذي دشنه النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح أمس جاهزية الاتحاد لمشروع خراف الأضاحي، وقال إن الاتحاد قام بتوفير السلع الضرورية رغم ارتفاع الأسعار، كاشفاً عن فتوى صدرت من هيئة الرقابة الشرعية ببنك العمال الوطني، مشيرًا إلى أن الفتوى تعطى العاملين عبر التمويل للزواج.
وقطع نائب محافظ بنك السودان المركزي مساعد محمد أحمد بحرص الدولة على تقليل التعامل بالكاش وأن يكون البديل الأول الدفع الإلكتروني، كاشفاً عن استحداث برامج أخرى للاستفادة من بطاقات الدفع الإلكتروني لتقليل مخاطر الكاش، ولفت إلى أن عدد المشتركين في الهاتف المصرفي في السودان تجاوز ٥ ملايين مشترك، فضلا عن ٨ آلاف نقطة بيع إلكتروني.
من جانبه، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق محمد عثمان الركابي إن الوزارة وفقت في بناء نظام التحصيل الإلكتروني وأطلقت المرحلة الثانية لمشروع الدفع الإلكتروني للسداد الحكومي.
الصيحة