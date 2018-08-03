السجن 10 سنوات لنظامي وتاجر حاولا تهريب ذهب عبر مطار الخرطوم

قضت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالسجن (10) سنوات لكل من نظامي وتاجر بعد إدانتهما في قضية تهريب ذهب عبر مطار الخرطوم، فضلاً عن الغرامة (100) ألف جنيه في مواجهة المتهم الأول “التاجر”، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة “6” شهور والغرامة (5) آلاف جنيه للمتهم الثاني “النظامي” وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر.
وكانت السلطات الأمنية قد ضبطت المدانين متلبسين في عملية تهريب (4) سبائك ذهب تزن “12.180” جرام في طريقها إلى دولة الإمارات العربية عبر مطار الخرطوم.
وأدان قاضي المحكمة ياسر بخيت المتهمين لمخالفتها نص المادة “57أ/2″ من القانون الجنائي و”9أ” من قانون النقد الأجنبي، وأمرت المحكمة بمصادرة الذهب المعروضات لصالح حكومة السودان وتسليمه إلى بنك السودان المركزي.
وأشار قاضي المحكمة في حيثيات قراره بأن المتهم الأول كان يعلم مسبقاً بمنع تصدير الذهب إلى خارج السودان إلا بواسطة رخصة تصدير من وزارة التجارة وبنك السودان المركزي معللاً بأن أسعار الذهب وأسعار الصرف أصبحت أحد مهددات الصرف، وأنه يضار بكافة الشعب السوداني، ونوهت المحكمة إلى أن المتهم الثاني “النظامي” قام باستلام الذهب المعروضات من دورات المياه بالمطار وسلمه للمتهم الأول “التاجر” بعد تجاوزه كافة إجراءات السلامة الجوية بالمطار، مؤكداً أن المتهمين قصدا بذلك الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
الصيحة