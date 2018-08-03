البشير يدعو الرئيس الكيني لحضور توقيع اتفاق جنوب السودان

وصفت دولة كينيا ما تحقق في جولة الخرطوم لمفاوضات السلام بجنوب السودان بالإنجاز، واعتبرت ما تحقق فيها بأنه ليس سهلاً.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير قريب الله الخضر في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه أمس، إن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد التقي بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا في العاصمة الاقتصادية الكينية ممباسا، بحضور نظيرته الكينية د. روينغا جمعة، وذكر البيان أن الدرديري قدم للرئيس الكيني شرحاً وافياً لتفاصيل محادثات السلام التي قام بها السودان بين الأطراف المختلفة في جنوب السودان تحت مظلة الإيقاد، وقدم له دعوة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للمشاركة في حضور مراسم التوقيع على اتفاق السلام بالخرطوم يوم الأحد المقبل.
وأوضح الخضر أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أكد أن ما تحقق من إنجاز ليس سهلاً، وأن البشير بذل فيه جهداً مضاعفاً.
وفي سياق متصل من المنتظر أن يغادر وزير الخارجية صباح اليوم إلى جوبا للقاء رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت حاملاً رسالة له من رئيس الجمهورية، وأوضح البيان أن طبيعة الرسالة تتعلق بالترتيبات الخاصة بالتوقيع على اتفاق الخرطوم بين الفرقاء في جنوب السودان.
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