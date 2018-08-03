أبرسي: “الناس ديل لخبطوا اقتصاد البلد لخبطة شديدة”

حذر النائب البرلماني علي أبرسي، من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد، ووصف السياسات المتبعة بالخاطئة، وأعلن تأييده لإعادة ترشيح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وبرر ذلك بأنه حتى لا تفقد البلاد الأمن.
وقال أبرسي في منتدى (كباية شاي) بمقر صحيفة التيار أمس: “الناس ديل لخبطوا اقتصاد البلد لخبطة شديدة والسياسات المتبعة خاطئة والوضع الاقتصادي لو استمر بالطريقة دي لن نصل الانتخابات والبلد حتكون في مهب الريح”، وشدد على ضرورة فتح باب استيراد السلع الاستهلاكية حتى لا يتواصل ارتفاعها، وسخر من وزير التجارة حاتم السر، وأضاف: “حاتم اتربى بي الفول ومنع استيراد الفول”، ولفت الى أن سعر جواله ارتفع الى 9 آلاف جنيه. وحمل الحكومة مسؤولية أزمة الغاز، ووصفها بالمفتعلة، وتابع: (أزمة الغاز افتعلتها الحكومة بسياساتها الخاطئة بإيقاف القطاع الخاص من الاستيراد.. والحكومة تحملت الاستيراد والآن نحن ننتظر من 15 إلى 20 يوم وصول باخرة ليتم توزيعها على 11 شركة عاملة في مجال الغاز).
الجريدة