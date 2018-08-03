تشريعي الخرطوم يستدعي وزير التربية بشأن حادثة مدرسة أمبدة والوزير يعتذر

كشف رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم “صديق محمد علي الشيخ” عن تقدمهم بمسألة مستعجلة إلى وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم “فرح مصطفى” لتوضيح ملابسات استشهاد الطالبات الثلاث، وجرح أخريات بإحدى مدارس الأساس بمحلية أمبدة يوم أمس الأول جراء انهيار سور المدرسة و أحد الفصول، بينما اعتذر الوزير يوم أمس عن المثول دون توضيح الأسباب.
وفي السياق، طلب عضو المجلس “عجيب الهادي” في جلسته الراتبة أمس (الخميس) بإدراج وزير التخطيط العمراني في المسألة المستعجلة، لمسؤوليته عن بعض جوانب التقصير ، موضحاً أن المدرسة غير صالحة وآيلة للسقوط.
إلى ذلك، وجه وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم د. “فرح مصطفى”، ببدء تحقيق فوري لمعرفة أسباب مقتل ثلاث طالبات، وإصابة ثماني أخريات جراء انهيار فصل بمدرسة “الصديق الأساسية الخاصة بنات” بدار السلام بأمبدة وإعلان أسماء المتسببين في الحادث ومحاسبتهم.
وأبدى أسفه على الحادث المأساوي وتقدم بالعزاء لأسر الضحايا ، قائلاً :”لقد ألمني أشد الألم ويؤسفني أن تتعرض طالبات لا ذنب لهن لمثل هذا الحادث الأليم الذي أدى إلى وفاتهن”.
المجهر
1 التعليقات
خال أماسى
2018/08/03 at 8:16 م (UTC 3) رابط التعليق
مدرسة خاصة وتنهار يجب مسألة مالك المدرسة ومن صدق لها الى ان تصل الوزير