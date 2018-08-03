وفاة ٣ أشخاص وجرح آخرين في حادث

تسبب حادث سير مروع بمحلية مروي ظهر اليوم الجمعة في وفاة (3) أشخاص وإصابة (17) آخرين بينهم أطفال بإصابات متفاوتة؛ نقلوا على إثرها لتلقي العلاج بحوداث مستشفى الضمان – مروي.
وتعود تفاصيل الحادث لانقلاب عربة (هايس) عدة مرات بعد اصطدامها بعربة (فيستو) قادمة من الاتجاه المعاكس بالطريق القومي (تنقاسي/ مروي) عند لفة (أبورنات) حيث كانت العربة (الهايس) تقل مجموعة من النساء في طريقهن للقرية ( 2) بأمري الجديدة؛ بعد أدائهن واجبا للعزاء بمنطقة نوري.
وأسفر الحادث عن وفاة كل من :-
الطفل: الزين عطية علي ابن سائق الفستو، وقريبه البيعو محمد الميتاوي (40) عاما” ( منطقة تنقاسي).
السيدة خليفة حمد (50) عاما” أمري الجديدة قرية (2).
وباشر معتمد محلية مروي والمدير التنفيذي للمحلية وعدد من القيادات؛ باشروا عمليات إنقاذ وإسعاف ونقل المصابين للمستشفى مع تصادف مرورهم بموقع الحادث لحظة وقوعه.
فيما استنفرت إدارة مدينة مروي الطبية الكوادر الطبية والأطقم المساعدة في عمليات جراحة ومعالجة المصابين.
كما قامت إدارة المرور السريع والمرور الداخلي والأمن الوطني والنيابة والشرطة بإجراءات الحادث للمصابين وتسليم المتوفين لذويهم.
وتتقدم رئاسة محلية مروي بخالص التعازي لأسر المتوفين سائلين الله أن يتقبلهم القبول الحسن وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء.
كما نبتهل للمولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
سونا