كيكي صرعة غربية إجتاحت العالم، ورغم التقليد الأعمى من البعض لكن بدأ مستخدمو مواقع التواصل السودانيين بتصوير فيديوهات شبيهة بالفكرة الأساسية لكن بنكهتهم الخاصة.
في الفيديو المرفق “52 ثانية” تحت عنوان (لما تحاول ترقص كيكي في السودان 😂 | شوف البحصل شنو) قام شباب سودانيين بعمل فكاهي قصير، حيث يظهر في بداية الفيديو رقص أحدهم لتحدي كيكي، ليتعرضون لعملية نهب لسيارتهم، لكن مشاهدي الفيديو على يوتيوب إنتقدوا الفيديو بعنف وإعتبروا أنه يعكس صورة سالبة ومسئة عن السودان.
وعلق حساب CR7 RM
(جميعنا اومعظمنا شاهد الرقصه(كيكي) التي هزت ارجاء العالم..
ورأينا كل العالم قلدها بدون عكس صورة سلبية عن المجتمع وعن الدولة..
بس للاسف للاسف دايما انحنا في الخلف ياسودانين).
وعلق حساب بودي بودب
(السودانيين ما كدا ليه تعكس صورة عدم الامن والأمان في السودان انت بتقدم من باب الهظار بس الناس بتاخد الشكل البتقدمو بجدية ما كل العالم بتفكر زيك )
وعلق حساب Khalid Bel3o
(قمة السخف والهبل ، مفروض يمسكوهم يجلدوهم أول شئ ويدوهم أي واحد ٦ شهور ويسحبو الرخصة من البصور دا ويحجزو العربية سنة ، أقسم بالله لو أنا المسؤول أعملا)
إنتشرت في السودان رقصة كيكي وأصبح العديد من الشباب يشارك بفيديو قصير على منصات الإنترنت المختلفة وهو يؤدي الرقصة التي أصبحت تقليعة عالمية، وفرضت العديد من الدول العربية عقوبات قاسية على راقصي كيكي بسبب تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة.
ويشير محرر كوش نيوز إلى أن رقصة “كيكي” التي أثارت ضجة واسعة يؤديها الفرد بعد ترجله من سيارة أثناء سيرها، وعلى أنغام أغنية النجم دريك InMy Feelings.
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: شباب يرقصون كيكي بطريقة مسيئة للسودان ونشطاء يطالبون بتوقيع عقوبات عليهم وسحب رخصهم