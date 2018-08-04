البيان المشترك لمباحثات السودان وجنوب السودان

قام وفد من وزارة خارجية جمهورية السودان برئاسة وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد بزيارة إلى جوبا يوم 3 أغسطس 2018 رافقه خلالها السيد وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالغني النعيم عوض الكريم وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات المعنيين بأمر العلاقات بين البلدين، كما رافق الوفد عدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية ومراسلي القنوات الفضائية.
وفي مستهل الزيارة التقى الوفد بفخامة رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت في جلسة مباحثات في إطار التشاور مع الوساطة السودانية بغرض الدفع في اتجاه التنفيذ الفوري لما تم الاتفاق عليه بشأن الحكم وتقاسم المسؤوليات والترتيبات الأمنية، كذلك تكرم فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت وفي حضور السيد الوزير والوفد المرافق بإجراء حوار صحفي مع رؤساء تحرير الصحف وممثلي القنوات الفضائية السودانية عكس خلاله إصرار حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بجنوب السودان على تطبيق ما تم التوافق عليه حرصا منها على وقف الحرب واستعادة السلام في ربوع البلاد، كما ثمن فخامته الدور الرائد للسودان في التوصل إلى اتفاق سلام بين الأطراف في جنوب السودان، وتناول فضلا عن ذلك آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان في شتى المجالات.
والتقى السيد الوزير بكل من النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان سيادة الفريق تعبان دينق قاي ونائب رئيس دولة جنوب السودان سيادة الدكتور جيمس واني ايقا، وتناول معهما مسيرة السلام في جنوب السودان؛ إلى جانب العلاقات المتطورة بين البلدين وأهمية ترسيخها في كافة المجالات، مبديا استعداد السودان الكامل لمساعدة جنوب السودان في بناء السلام واستدامته.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة برئاسة وكيلي وزارة الخارجية تم التداول خلالها حول السبل الكفيلة باستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
كما جدد الجانب السوداني التزامه بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب السودان عبر أراضيه، وقد رحب جانب حكومة جنوب السودان بجهود السودان في هذا الصدد.
واتفق الجانبان على تشكيل مجلس للتنسيق برئاسة وزيري الخارجية يضم في عضويته عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المعنية بالعلاقات بين البلدين، كما تم التوافق على تفعيل لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية والتي تم التوقيع على مذكرة التفاهم بشأنها في سبتمبر 2013، وأيضا تم الاتفاق على تبادل برامج التدريب للكوادر العاملة في الوزارتين؛ إلى جانب تبادل الدعم والتنسيق في المنابر والمنظمات الإقليمية والدولية.
هذا إلى جانب مواصلة اللجان والآليات الأخرى لعملها؛ بما في ذلك تفعيل الاتفاقيات والوثائق الموقعة؛ وذلك وصولا إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.
وفي ختام الزيارة أثنى السيد وزير خارجية السودان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي استقبل به الوفد، مشيدا بنتائج المباحثات التي أجراها مع فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت والنائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ونظيره وزير الخارجية الأستاذ نيال دينق نيال، مؤكدا تطابق وجهات النظر حول القضايا التي تم بحثها.
جوبا 3-8-2018 (سونا)