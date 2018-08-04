السودان: الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة خلال أغسطس

أعلنت الإدارة العامة لشرطة الدفاع المدني، يوم الجمعة، عن ارتفاع مناسيب النيل في معظم الأحباس العليا والدنيا بالبلاد، وقالت إن القراءات الجوية تنذر بهطول أمطار غزيرة خلال شهر أغسطس الحالي.
وعزا المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، العقيد، محمدين أبوالقاسم، أسباب الارتفاع إلى هطول الأمطار في الهضبة الإثيوبية، بجانب الأمطار التي تشهدها عدد من ولايات البلاد المختلفة.
وأشار أبوالقاسم إلى أن هطول الأمطار بالخرطوم تزامن مع عدد من الولايات، مؤكداً استعداد قوات الدفاع المدني المنتشرة في أرجاء البلاد كافة لمواجهة طوارئ الخريف.
وشهدت مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم، فجر الجمعة، هطول أمطار متفرقة وبنسب متفاوتة حيث كانت غزيرة في بعض الأحياء بينما كانت خفيفة في بعضها، ولم تتأثر معظم المناطق والقرى الواقعة حول شرق الخرطوم جراء هطل الأمطار.
وطالب مواطنون بقريتي “مرابيع الشريف والكرياب”، في شرق النيل خلال جولة لـ”كاميرا قناة الشروق” سلطات المحلية بالتدخل لفتح المصارف داخل بعض الأحياء لتلافي حدوث خسائر في البيوت والمنشآت في حال هطل الأمطار الغزيرة المتوقعة خاصة أن فصل الخريف لا يزال في بداياته.
شبكة الشروق