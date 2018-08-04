الركابي: الحكومة الإلكترونية تقلل من استخدام موارد الدولة

قال وزير المالية، محمد عثمان الركابي، إن تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية بشكله الكامل يساعد في تقديم الخدمات للمواطنين ويقلل من استخدام موارد الدولة، مبيناً أن وزارته تسعى للاستفادة من الجانب الإلكتروني في زيادة الموارد وضبطها.
وشهد النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء، مساء الجمعة، افتتاح مهرجان التسوق المخفض الإلكتروني.
إلى ذلك قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، يوسف علي عبدالكريم، إن الهدف من إقامة المهرجان هو نشر وتعزيز ثقافة البيع الإلكتروني، وأن من أهم شروط المهرجان تخفيض الأسعار بنسبة 25% عن السوق وأن يكون الدفع إلكترونياً.
ونبه إلى إمكانية استغلال ماكينات الدفع بالبطاقة المصرفية، في دعم المشروعات الإنتاجية وتحقيق دخل إضافي.
وأمن عبدالكريم على دور العمل الإلكتروني في تعزيز محاربة الفساد، مُعلناً اعتزامهم توفير المزيد من السلع الغذائية وخراف الأضاحي وبيعها إلكترونياً.
شبكة الشروق