بالفيديو.. “سودانية” تغني مع والدها أجمل أغاني الحقيبة أمام مجرى السيل الذي يهدد منزلهم ومطالبات بضمها لبرنامج أغاني وأغاني

لقي فيديو لأب سوداني وابنته الصغيرة وهما يغنيان أمام مجرى السيل بمدينة كسلا شرقي السودان التي شهدت سيول وفيضانات أدت لخسائر كبيرة في المنازل التي سقطت من جراء الأمطار التي اجتاحت المدينة مؤخرً رواجاً واسعاً داخل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للدرجة التي جعلت منه الفيديو الأكثر مشاهدة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الأب أراد أن يروح عن نفسه وطلب من ابنته وسط الأجواء الخريفية الجميلة أن تغني رائعة الحقيبة “أعطف على يا ريم” على أن يساعدها في الغناء.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد سحرت الإبنة الأسافير بصوتها العذب والجميل وهو ما دفع نشطاء بارزين لتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وسط مطالب برعاية موهبة الطفلة وضمها لبرنامج أغاني وأغاني الشهير.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين