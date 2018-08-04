أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 4 أغسطس 2018م

صحيفة الأخبار
* سلفاكير: مستعد للوساطة في قضية المنطقتين وملف أبيي مجمد حالياً
* تعديل بلاغات مالك مدرسة الصديق من الوفاة في ظروف غامضة الى القتل الخطأ
* مباحثات بين السيسي وبكري بالقاهرة نهاية الشهر الجاري
صحيفة الصيحة
* سلفا سألتزم بالتنفيذ الكامل للإتفاق .. رؤساء الإيقاد في الخرطوم غداً لحضور توقيع سلام الجنوب
* وفاة (6) أشخاص وإصابة العشرات وإنهيار مئات المنازل بسبب الأمطار
* مصرع وإصابة 20 شخصاً في حادث مروري في محلية مروي
صحيفة التيار
* أمطار عنيفة تضرب الخرطوم وكسلا ومصرع (13)
* سلفاكير لـ(التيار) : سنتجاوز القضايا العالقة
* إتهام رسمي لضالعين في تفجير إستهداف وزراء إثيوبيا
* فريق طبي سوداني يجري “عملية معقدة” بمستشفى الشعب
صحيفة المجهر
* “سلفاكير” يؤكد توقيعه على إتفاق السلام غداً ويتوسط بين الحكومة والحركات
* السيول تؤدي لوفاة طفلين بالخرطوم وكسلا ..
* مصرع وإصابة (20) شخصاً في حادث بمروي
صحيفة السوداني
* أمطار غزيرة وسيول تؤدي لمصرع (4) أشخاص في الخرطوم وكسلا
* سلفاكير: كل المسائل العالقة ستحل لأننا عدنا الى أمنا
* وفاة (3) وإصابة (17) بينهم أطفال في حادث سير بـ(شريان الشمال)
صحيفة الإنتباهة
* العاصمة تغرق ومواطنون يصرفون المياه بـ(الجرادل)
* سلفاكير: سأوقع إتفاق السلام وملتزم بتنفيذه
* القضارف تستخدم مواتر “تكتك” لإسعاف الحوامل .. إصابة مليوني طفل بسوء التغذية
صحيفة آخر لحظة
* متضررون من سيول كسلا: (الوالي منع توزيع الإغاثات)
* (آخر لحظة) تكشف مفاجأة المؤتمر الوطني السارة
* سلفاكير يوقع على إتفاق السلطة غداً والمعارضة ترفض
* مصرع وإصابة (20) بينهم أطفال في حادث بمروي
صحيفة الجريدة
* الصحة الإتحادية تؤكد إصابة مليوني طفل بسوء التغذية
* وفاة (3) أشخاص وإصابة (17) آخرين في حادث مروري
* الخرطوم تقرر مراجعة البيئة بكافة المدارس الخاصة
صحيفة الدار
* عروسان يقضيان شهر العسل بشقة شمبات التي شهدت أبشع جريمة
* حرق مراتب وستائر الشقة وتنظيفها
* بالصورة والقلم: إجراء عملية قلب نادرة عالية الخطورة بمستشفى الشعب
* مأساة متضرري الأمطار بكسلا: مصرع ثلاثة أطفال وتاجر وإصابة عدد من المواطنين
* طالب يقتل زميله بالولاية الشمالية وتحويل الجثة لمشرحة أم درمان
الخرطوم (كوش نيوز)