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عناوين الصحف

2018/08/04

2018/08/04


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 4 أغسطس 2018م



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صحيفة الأخبار

* سلفاكير: مستعد للوساطة في قضية المنطقتين وملف أبيي مجمد حالياً

* تعديل بلاغات مالك مدرسة الصديق من الوفاة في ظروف غامضة الى القتل الخطأ

* مباحثات بين السيسي وبكري بالقاهرة نهاية الشهر الجاري

صحيفة الصيحة

* سلفا سألتزم بالتنفيذ الكامل للإتفاق .. رؤساء الإيقاد في الخرطوم غداً لحضور توقيع سلام الجنوب

* وفاة (6) أشخاص وإصابة العشرات وإنهيار مئات المنازل بسبب الأمطار

* مصرع وإصابة 20 شخصاً في حادث مروري في محلية مروي

صحيفة التيار

* أمطار عنيفة تضرب الخرطوم وكسلا ومصرع (13)

* سلفاكير لـ(التيار) : سنتجاوز القضايا العالقة

* إتهام رسمي لضالعين في تفجير إستهداف وزراء إثيوبيا

* فريق طبي سوداني يجري “عملية معقدة” بمستشفى الشعب

صحيفة المجهر

* “سلفاكير” يؤكد توقيعه على إتفاق السلام غداً ويتوسط بين الحكومة والحركات

* السيول تؤدي لوفاة طفلين بالخرطوم وكسلا ..

* مصرع وإصابة (20) شخصاً في حادث بمروي

صحيفة السوداني

* أمطار غزيرة وسيول تؤدي لمصرع (4) أشخاص في الخرطوم وكسلا

* سلفاكير: كل المسائل العالقة ستحل لأننا عدنا الى أمنا

* وفاة (3) وإصابة (17) بينهم أطفال في حادث سير بـ(شريان الشمال)

صحيفة الإنتباهة

* العاصمة تغرق ومواطنون يصرفون المياه بـ(الجرادل)

* سلفاكير: سأوقع إتفاق السلام وملتزم بتنفيذه

* القضارف تستخدم مواتر “تكتك” لإسعاف الحوامل .. إصابة مليوني طفل بسوء التغذية

صحيفة آخر لحظة

* متضررون من سيول كسلا: (الوالي منع توزيع الإغاثات)

* (آخر لحظة) تكشف مفاجأة المؤتمر الوطني السارة

* سلفاكير يوقع على إتفاق السلطة غداً والمعارضة ترفض

* مصرع وإصابة (20) بينهم أطفال في حادث بمروي

صحيفة الجريدة

* الصحة الإتحادية تؤكد إصابة مليوني طفل بسوء التغذية

* وفاة (3) أشخاص وإصابة (17) آخرين في حادث مروري

* الخرطوم تقرر مراجعة البيئة بكافة المدارس الخاصة

صحيفة الدار

* عروسان يقضيان شهر العسل بشقة شمبات التي شهدت أبشع جريمة

* حرق مراتب وستائر الشقة وتنظيفها

* بالصورة والقلم: إجراء عملية قلب نادرة عالية الخطورة بمستشفى الشعب

* مأساة متضرري الأمطار بكسلا: مصرع ثلاثة أطفال وتاجر وإصابة عدد من المواطنين

* طالب يقتل زميله بالولاية الشمالية وتحويل الجثة لمشرحة أم درمان

الخرطوم (كوش نيوز)

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