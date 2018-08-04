الإعلامية نسرين النمر تكشف عن موهبتها الجديدة بقصيدة في طفلها الصغير “هل علينا زي مرقة هلال العيد”

ما لا يعلمه الكثيرون أن الإعلامية والصحفية والمذيعة نسرين النمر بارعة جداً في نظم وكتابة القصائد الشعرية وهو الأمر الذي وضح لبعض المتابعين لكتاباتها وتدويناتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن النمر أبدعت وتألقت في كتابة قصيدة لطفلها الصغير محمد مجدي عبد العزيز المولود حديثاً والذي لم يكمل شهره الثاني حتى الأن.
وكتبت نجمة الشاشة الزرقاء وإحدى أفضل مقدمات البرامج بالسودان وفقاً لما نقل منها محرر موقع النيلين:
هل علينا زي مرقة هلال العيد …
وزي حلما رجينا سنين ولافترت خطاوينا
مرق من دعوة كملت الصدق ..مرسومة فوق كفة ايادينا
ومن وعد البكور ساعة يلاقي القمحة سمحة تشيل حكاوينا
قعدنا انا ومراويد الحنين ليل..ليل ننده ليك تخاوينا
ما كملت اماني فيك ولا فتر العشم لي يوم تلاقينا
اهلا محمد مجدي.
وكشفت نسرين النمر بحسب ما نقل منها محرر موقع النيلين أن القصيدة لم تكتمل بعد وقالت: نوع من العشق الفلاني.
الجدير بالذكر أن نسرين النمر متزوجة من معتمد أمدرمان الأستاذ مجدي عبد العزيز.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين