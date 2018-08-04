السعودية… استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المملكة قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءًا من اليوم السبت، وذلك بعد أن أكّدت قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن أنها اتّخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق وجنوب البحر الأحمر.
وكانت المملكة قد أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 25 يوليو الماضي في أعقاب المحاولات الإرهابية الفاشلة التي قامت بها المليشيات الحوثية التابعة لإيران ضد ناقلتي نفط سعوديتين.
وأكد المهندس الفالح ثقته بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع المجتمع الدولي، والتي من شأنها ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية.
وشدد على أن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر هو مصلحة دولية مشتركة ويجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤلياته تجاهها.
يذكر أن الناطق الرسمي لقوات التحالف صرح أخيرًا بأن التحالف أجرى تقييمًا شاملًا لهجمات الميليشيات الحوثية التي تستهدف حرية الملاحة في مضيق باب المندب، واتخذ حيالها جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة عبر المضيق.
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