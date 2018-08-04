توجيه بإغلاق المطاعم المخالفة لقانون الصحة بالخرطوم

أطلقت محلية الخرطوم حملات مكثفة لمراجعة التزام المطاعم والكافتيريات بالاشتراطات الصحية وصحة البيئة.
وصرح معتمد محلية الخرطوم الفريق ركن أحمد علي عثمان أبو شنب عقب زيارات تفتيشية مفاجئة لعدد من المطاعم والكافيتريات بوسط الخرطوم اليوم أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة تجاوزات ومخالفات صحية في الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية من استخراج الكروت الصحية للعاملين وتهيئة البيئة ونظافة مواقع تصنيع الأطعمة والمشروبات داخل المطاعم والكافيتريات.
وقال أبوشنب أنه أصدر قرارا بإغلاق جميع الكافتيريات والمطاعم غير الملتزمة باشتراطات الصحة وفقاً لقانون الصحة واللوائح المنظمة للعمل.
ولفت ابو شنب بأنه من خلال الجولات تكشفت عدة مخالفات بعدد من المواقع غير الملتزمة بالنظافة وتحسين بيئة العمل واستخراج الرخص الصحية للعاملين مما يعرض المواطنين لأخطار صحية متعلقة بتردي الخدمة المقدمة لهم داخل تلك المطاعم.
وأشار الفريق ابوشنب الى إصداره أوامر فورية بإغلاق المطاعم والكافتيريات المخالفة وتقديم أصحابها للجهات القانونية لتلاعبهم بصحة وسلامة المواطنين.
سونا.