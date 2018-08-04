ولاية الخرطوم تودع الحجاج المغادرين بحراً

غادرت الخرطوم إلى ميناء سواكن صباح الجمعة، “حملة الصابرين” المكونة من 969 حاجاً من حجاج ولاية الخرطوم ومنها إلى الأراضي المقدسة عبر البحر، حيث يشكل الحجاج المغادرون نسبة 13% من جملة حصة الولاية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالولاية، جابر إدريس عويشة، لدى وداعه للحجاج بالساحة الخضراء، أكد اكتمال الترتيبات اللازمة للحجاج بسواكن التي يقضون فيها يوم الجمعة ثم يغادرون نهار السبت إلى ميناء جدة الإسلامي ومنها إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في الموسم الأول.
ووجه عويشة أمراء الأفواج بالاهتمام بالحجاج وتيسير إجراءاتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مطمئناً الحجاج وذويهم بأن الولاية أحكمت ترتيباتها لخدمة حجاجها بميناء سواكن والأراضي المقدسة، عبر عقود في الترحيل والإسكان والإطعام وكافة الخدمات.
إلى ذلك أشار مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بالخرطوم، عمر مصطفى، إلى أن حجاج “حملة الصابرين” تقلهم باخرة واحدة مخصصة لهم، مبيناً أن البعثة الإدارية سبقت الحجاج إلى ميناء سواكن والمدينة المنورة لاستقبالهم وإكمال إجراءاتهم وتقديم الخدمات لهم.
وأكد مصطفى اكتمال استعداد بعثة الولاية بالأراضي المقدسة، لتدفق الحجاج الذي سيتواصل حتى اكتمال أعدادهم بالمملكة في بداية شهر ذي الحجة المقبل.
شبكة الشروق