فرانسيس دينق: لم أتقدم بطلب لوضع أبيي تحت الوصاية الدولية

أكد المفكر والدبلوماسي الجنوبي البروفيسير فرانسيس دينق، أن الحديث عن وضع منطقة أبيي تحت الوصايا الدولية يعود بالمنطقة إلي الإستعمار، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول.
ونفي البروفسير دينق في تصريح لـ(smc) تقدمه بأي طلب لوضع المنطقة تحت الوصاية الدولية، وهو الحديث الذي نسبته له بعض وسائل الإعلام في وقت سابق. وزاد: “لا أظن أن هناك من يقبل بهذا الأمر، ولو طالبت بهذا أكون شخصاً معيباً”.
وأوضح أنه من الممكن أن يكون هناك تعاون كوجود قوات حفظ السلم بأبيي “يونسفا” من أجل تحقيق الأمن والإستقرار لكن ليس هناك من يقبل أن تكون منطقة أبيي تحت أي إستعمار.
وطالب دينق قوات يونسفا بضرورة التوسع في حماية كل أنحاء ابيي وعدم حصرها في منطقة واحدة من أجل تعزيز الأمن والإستقرار.
الخرطوم (smc)