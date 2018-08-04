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اقتصاد وأعمال

2018/08/04

2018/08/04


وصول (1.5) مليون جالون من الجازولين للموسم الزراعي بجنوب كردفان



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كشفت ولاية جنوب كردفان عن وصول أكثر (1.5) مليون جالون من الحصة المقررة من الجازولين لري العروة الصيفية بالولاية، مشيرة الي ان وزارة النفط تعهدت باستمرار مد الولاية بالمواد البترولية خلال الأيام المقبلة.

وقال المهندس علي دقاش وزير الزراعة والغابات بالولاية في تصريح لـ(smc) إن زراعة الموسم الصيفي ستكتمل منتصف شهر اغسطس الجاري في مساحة تبلغ حوالي (4) ملايين فدان، مبيناً إن عمليات زراعة جميع المحاصيل تسير بصورة جيدة خاصة محاصيل الذرة والقطن.

وأشار دقاش إلى مساهمة البنك الزراعي في عمليات التمويل وتوفير التقاوي والمدخلات الزراعية، منوها إلى زيارة وزير الزراعة الاتحادي للمساحات المزروعة بالقطاعين المروي والمطري والتي وعد خلالها بازالة كافة العوائق امام الموسم الصيفي.

smc.

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