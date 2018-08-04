حارس الجيش السوري: مواجهة المريخ على ملعبه صعبة

أكَّد شاهر الشاكر، حارس فريق الجيش السوري، أنَّ المريخ استحق الفوز (3-1) الأربعاء الماضي، بذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية، على ملعب السلام زغرتا في لبنان.
وقال الشاكر في تصريحات له: “الجيش دخل المباراة بدون إعداد جيد؛ بسبب نهاية الموسم حيث الإرهاق، والتعب، والضغط النفسي والبدني، فيما كان المريخ الأكثر جاهزية، لذلك لعب بثقة وتسيد المباراة”.
وأضاف “المريخ، على الورق، حسم تأهله، ومباراة العودة بالخرطوم ستكون بالنسبة له استعراض جديد، لكننا سنقاتل للتعويض، وهو أمر ممكن، وليس مستحيلًا. سنتمسك بالأمل حتى الرمق الأخير”.
وختم: “ندرك صعوبة الفوز على المريخ في ملعب أم درمان، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا، وسنعالج أخطاءنا التي وقعنا فيها. الفوز ورد الدين ممكن خاصة وأن جهازنا الفني تعرف أكثر على المريخ وكشف نقاط قوته وضعفه”.
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