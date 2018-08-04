“الصِّحة” تحذر من انتشار مخيف لظاهرة تقزم الأطفال

حذرت وزارة الصحة الاتحادية، من انتشار ظاهرة تقزم الأطفال في السودان بشكل مخيف في السنوات القادمه، في حال لم تتم توعية المجتمع في تغيير سلوك تغذية الأطفال دون العامين، في وقت أعلنت فيه السيدة حرم رئيس الجمهورية وداد بابكر التزام الدولة بتنفيذ مخرجات مؤتمر تحسين مستوى تغذية الرضع وصغار الأطفال، معددة الجهود التي بذلتها الدولة لمحاربة أمراض سوء التغذية عند الأطفال، فضلاً عن العمل على تقليل وفيات الأمهات.
وكشفت مدير البرنامج القومي للتغذية بوزارة الصحة الاتحادية، نهى عبد الفتاح، عن وجود مليونَي طفل مصابٍ بدرجات سوء التغذية، مشيرة إلى أن 30% من أطفال السودان مصابون بسوء التغذية المزمن الذي يقود لتقزم الأطفال، ورهنت نجاح محاربة سوء التغذية عند الأطفال بتغيير سلوك المجتمع تجاه تغذية الأطفال دون العامين، وأكد أن استمرار العادات الغذائية الخاطئة للأطفال قد تزيد من انتشار سوء التغذية بأنواعها المُختلفة وسط الأطفال، مؤكدةً أن جميع ولايات السودان لم تسلم من سوء التغذية.
من جهته قال وزير الصحة الاتحادية بحر إدريس أبو قردة، خلال مخاطبته منتدى سوء التغذية بقاعة الصداقة أمس، إن 80% من الولادات تتم خارج المستشفيات مما يؤكد أهمية القابلة، التي قال إنها باتت تجد الاهتمام المطلوب.
صحيفة السوداني.