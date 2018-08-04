بيان عاجل لوزارة الدفاع الجزائرية

أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، بيانا علقت فيه على ما فعلته مفارز الجيش الوطني.
وقالت الوزارة، إن مفارز الجيش الوطني، استطاعت كشف وتدمير 3 قنابل في ولاية تيبازة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضافت الوزارة أن مفرزة دمرت مخبأين للإرهابيين في ولاية بومرداس.
وأشار البيان إلى أنه “في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ثلاث قنابل تقليدية الصنع، فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأين للإرهابيين في بومرداس”.
وكشفت المفرزة التابعة للجيش الجزائري، عن مخبأ يحوي مولدا كهربائيا و3 ألواح للطاقة الشمسية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني في تمنراست 4 مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع”.
سبوتنك