مقترح مصري بزراعة مليون فدان أرز بـ”النيل الأزرق”

اقترح معهد بحوث المحاصيل الحقلية والزراعية المصري، يوم السبت، زراعة مليون فدان أرز بولاية النيل الأزرق، إضافة إلى زراعة مليون فدان فى الحزام الشمالى للدلتا بمصر، وذلك لتلبية احتياجات مصر من الأرز، ولمنع غزو مياه البحر المتوسط أراضي الدلتا.
ويأتي المقترح بحسب مذكرة أعدها المعهد من ضمن 6 مقترحات قدمها لوزير الزراعة المصري الدكتور عز الدين أبو ستيت، بغرض تقليل فاتورة استيراد الأرز من الخارج. وأشارت المذكرة بحسب “اليوم السابع”، إلى أنها تتضمن توزيع تقاوى الأرز الهجين مجاناً على المزارعين في المناطق المصرح فيها زراعة الأرز، ونشر الأصناف عالية الإنتاجية قصيرة الحب.
وأوضحت المذكرة الاحتياجات المصرية من الأرز، متضمنة أن الفرد يستهلك 40 كجم من الأرز سنوياً، وأنه بفرض أن الشريحة التي تستهلك الأرز 90 مليون نسمة، يكون إجمالى الاستهلاك 3.6 ملايين طن أرز أبيض، وأنه تمت زراعة 824 ألف فدان أرز الموسم الحالى لتعطي 3 أطنان متوسط إنتاجية للفدان فيكون إجمالى الكمية المنتجة 2.4 مليون طن أرز شعير تعطي 1.6 مليون طن أرز أبيض يكون عندها العجز في تلبية احتياجات الاستهلاك 2 مليون طن أرز أبيض.
شبكة الشروق.