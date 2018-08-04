جولة تفقدية لتصريف مياه الأمطار بالخرطوم

قام المهندس الصافي أحمد آدم؛ مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم برفقة عدد من المهندسين؛ قام بجولة تفقدية شملت الوقوف على مستوى تصريف وتسيير مياه الأمطار الأخيرة عبر الأنفاق والمصارف الرئيسية بعدد من المناطق؛ حيث اطمأن على كفاءة عمل طلمبات نفق عفراء ونفق جسر المنشية، مشيرا الى أنه تم إدخال طلمبات جديدة بنفق عفراء بسعة 12 بوصة و10 بوصات؛ مما جعل تصريف النفق في هذا العام يتم بصورة ممتازة، الى جانب وقوفه على تسيير وتصريف وإزالة المخالفات والتعديات بالمصارف الرئيسية بكل من مصرف شارع المشتل ومصرف شارع الستين وشارع النيل إضافة الى شارع الجامعة ومنطقة القيادة العامة.
ووجه بإزالة جميع المخالفات والتعديات التي تعترض تصريف مياه الأمطار وتوجيه آليات الهيئة لمعالجة وفك اختناقات المناطق الحرجة، موضحا أن التصريف عبر المصارف الرئيسية؛ مع ارتفاع مناسيب النيل يأخذ وقتا، معزيا ذلك الى قفل البوابات النيلية ليتم التصريف عبر الطلمبات، داعيا كافة المؤسسات التجارية والشركات والبنوك والمواطن للمحافظة وعدم التعدي على مصارف المياه.
وفي سياق متصل؛ أكد مدير عام الهيئة على التنسيق والتعاون مع قوات الدفاع المدني في مراقبة ومتابعة مناسيب النيل على طول الشريط النيلي 178 كلم بالولاية، ووضع أكثر من 50 نقطة ارتكاز يتم دعمها بآليات والخيش والردميات الترابية.
سونا.