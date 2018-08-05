طفل في الثانية عشرة يلتحق بأكبر جامعات المكسيك

تمكن الطفل كارلوس سانتاماريا دياز (12 عاما) من الالتحاق بـ”الجامعة الوطنية المستقلة” في المكسيك (UNAM)، بعدما أظهر نبوغا نادرا خلال سنوات دراسته السابقة.
وأفادت الجامعة، في بيان، بأن “دياز سيبدأ الدوام الدراسي في الجامعة الأسبوع المقبل، بعدما تم قبوله في كلية العلوم لدراسة فيزياء الطب الحيوي”، حسب موقع “Mexico News Daily” المحلي.
وأضافت الجامعة أن دياز يمتلك قدرات عقلية وإدراكية خارقة بالنسبة لمن هم في مثل عمره.
وأوضحت، في بيان، أنها قبلت الطفل المعجزة بكلية العلوم، بعد حصوله على درجة 105 من أصل 120 في امتحان القبول.
ولفت دياز أنظار كبار الأساتذة بـ”الجامعة الوطنية المستقلة” منذ أن كان في التاسعة من العمر، بعدما تمكن من الحصول على شهادة الدبلوم في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية من الجامعة ذاتها.
عربي 21