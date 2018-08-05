استنكار واسع لعرض أزياء بالخرطوم (الخميس) المقبل

قوبل اعتزام عدد من سيدات الأعمال وخبيرات التجميل إقامة حفل لعرض الأزياء والإكسسوارات (الخميس) القادم بفندق (كورنثيا) بهجوم لاذع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استهجنوا تلك الاهتمامات النسوية في وقت يعاني فيه عدد كبير من السودانيين من ضائقة معيشية خانقة، ويعاني كثيرون من تهدم منازلهم جراء السيول والأمطار التي تضرب البلاد هذه الأيام، وطالت حملة الهجوم المطربة “هدى عربي” التي تحيي الحفل الرئيسي.
وأظهر ملصق إعلاني تم تداوله خلال الأيام السابقة أن العرض المكنى بـ(فاشنويستا) يحتوي على عرض ثياب، كاجوال، إكسسوار، بازار ماكياج بالإضافة إلى حفل غنائي تحييه المطربة “هدى عربي”، وحددت الجهة المنظمة للحفل تذاكر بواقع (600) و(700) جنيه للفرد.
وشن متداخلون على مواقع التواصل هجوماً على سيدات الأعمال ووصف “طلحة عبد المنعم” العرض بأنه استفزاز لمشاعر السودانيين الذين تزداد معاناتهم الاقتصادية ولا يستطيع أغلبهم توفير احتياجاته الأساسية، فيما صوب آخرون نيران هجومهم على المطربة “هدى عربي” وطالبوها برفض الظهور مثل هذا العرض الذي سموه بـ(الاستفزازي).
صحيفة المجهر السياسي