بالفيديو .. عريس يرفض الزواج من العروس ويهرب من الزفاف

قرر عريس تنفيذ مقلب صادم في عروسه في الوقت الذي كان من المفترض أن يقبل بزواجها ويستعد لتقبيلها.
ظهر العروسان يقفان أمام المذبح قبل أن يبدأ الكاهن خطبته ويحاول المزاح مع العروس ويطلب منها إعلان موافقتها على الزواج من “دوجلاس” بصوت مرتفع حتى يسمعها الضيوف داخل الكنيسة.
لكن عندما حان وقت العريس، أصيب الجميع بالصدمة عندما أعلن عدم رغبته في الزواج من عروسه وخرج من الكنيسة ما تسبب في صدمة الجميع.
وفي الوقت الذي حاول فيه الكاهن التخفيف عن العروس، دخل “دوجلاس” حاملا لافتة مكتوب عليه “نعم” ويصيح بصوت عالي ممزوجا بالضحك بعدما نال من الجميع بفضل مقلبه بأنه يقبل الزواج بها.
تم تحميل الفيديو العام الماضي، لكنه بدأ يحقق انتشارا واسعا في الأيام الأخيرة وشاهده نحو 6 ملايين مستخدم عبر يوتيوب.
بوابة فيتو