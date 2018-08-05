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مدارات, منوعات

2018/08/05

2018/08/05


بالفيديو.. أفضل لاعب في العالم البرتغالي “رونالدو” يظهر في حفل “زنق” و “كتم” سوداني



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الزنقة والكتمة مصطلحات يطلقها فئة من الشباب السودانيين على الحفل الذي تصاحبه موسيقي صاخبة ورقصات أفريقية وغربية.

حديثاً أقدم عازفون متخصصون على إقامة حفلات خاصة لهذه الفئة من الشباب التي تعشق وتهوى حفلات الكتم والزنق.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر حفل حاشد للعازف الشهير “نيجيري” أقيم بالمسرح القومي بأمدرمان أرتداء بعض أعضاء فرقته الذين يقدمون فواصل من الرقص الغربي والأفريقي “تشيرت” عليه صورة أفضل لاعب في العالم البرتغالي كرستيانو رونالدو المنضم حديثاً من ريال مدريد الأسباني يوفينتوس الأيطالي.

هذا الأمر دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاهدوا المقطع لكتابة عبارات ساخرة مثل رونالدو يظهر في حفل “زنق” و “كتم” سوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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